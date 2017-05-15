Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис обратил внимание на проблему теневой экономики и зарплат в конвертах, об этом он упомянул в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.Й

"У нас огромное число людей получает минимальную зарплату. Или меньше минимальной зарплаты. И задача (налоговой реформы — прим. ред.), о которой говорят меньше всего, это выход из теневой экономики. Нам нужно точно установить, кто из этого числа получает зарплаты в конвертах, а кто действительно не может больше заработать", — заявил Марис Кучинскис.



В качестве примера он привёл свою встречу с работниками швейного предприятия в Латгалии и напомнил о том, что рабочая сила в это отрасли играет очень большую роль. И признал, что ему сложно ответить на вопрос, что лучше — нужно ли закрывать это производство, либо платить людям столько, сколько они могут на нём заработать.



В свою очередь премьер также привёл в пример строительную отрасль, где, согласно статистике, также распространены минимальные зарплаты, однако, на его взгляд, это неадекватная статистика.