С приближением муниципальных выборов Latvijas radio решило обобщить статистику – в каких уголках нашей страны чаще рождаются мальчики, а где – девочки.

Согласно статистическим данным от 2015 года, 52% новорожденных были женского, а 48% - мужского пола. Но есть самоуправления, где чаще всего рождались девочки, а есть – где, наоборот, чаще на свет появлялись мальчики.



В Даугавпилсе в 2015 году родилось больше мальчиков, чем девочек. Согласно официальным данным, мальчиков родилось 56,98%, а девочек - 43,02%. Рекордсменом же по количеству родившихся мальчишек стал Акнистский край (73%).