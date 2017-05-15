Лучший латвийский фигурист из Даугавпилса Денис Васильев выиграл путевку на следующие Олимпийские игры и потому продолжает активные тренировки в Швейцарском городке Шампери. Тренирует Дениса двукратный чемпион мира и олимпийский вице-чемпион Стефан Ламбъел.

Даугавпилсский фигурист уже год живет и тренируется в Швейцарии и стал лидером и примером для группы. За школьную парту Денис - ученик 11 класса Даугавпилсской русской школы-лицея - в этом году еще не садился, но учится он каждый день.



Кроме того, Денису еще нужно привыкнуть к новым конькам, прыжки в них пока не удаются. Юный фигурист мечтает о полностью черных коньках с черными лезвиями, которые бы красиво подчеркивали точность движений.



У Дениса будут две недели, чтобы вернуться домой и закончить учебу в школе. После этого фигурист поедет в Японию и в Канаду.