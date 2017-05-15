Предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz) в Даугавпилсе начало реализовывать два крупных проекта, в которые вложено в общей сложности около 80 млн евро. В ближайшие годы реконструируют станцию Шкиротава, а также построят локомотивный парк.

После реализации проекта в районе Новый форштадт уровень шума снизится почти в два раза, потому что часть поездов будет курсировать не через центр города, как сейчас, но по объездной.



На даугавпилсской Шкиротаве постоянно находятся около 2 тысяч вагонов. В данный момент станция принимает составы длиной 850 метров, после реконструкции допустимая длина может вырасти до 1,5 км.



Дайна Кривиня, глава Отдела развития городской думы, рассказала, что планируют модернизировать даугавпилсский железнодорожный узел, а также построить новый парк для приема локомотивов. По путям можно будет пропускать больше поездов, кроме того, автоматизируют процесс управления и увеличат уровень безопасности.



В модернизацию железнодорожного узла планируется вложить более 80 млн евро, и значительное финансирование предусмотрено из Европейского фонда выравнивания, добавила Кривиня.



Эрик Шмукстс, вице-президент LDz, добавил: с реализацией проекта планируется оптимизировать и автоматизировать рабочие процессы, принимать более длинные составы. Поезда из Риги смогут попадать в парк, минуя центр города.



«Это снизит шум. После реализации проекта станции Шкиротава уровень шума снизится на 40%», — заявил он.



Пока идет конкурс на строительные работы. Оба тендера — на реконструкцию станции и на строительство парка — получили по две жалобы — от латвийской компании KATIS и чешской AŽD Praha.



Бюро по надзору за закупками решение по этим вопросам еще не вынесло. Завершить проекты модернизации собираются до 2020 года.