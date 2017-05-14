В двенадцатый раз над двумя официальными городскими пляжами на берегу озера Стропы были подняты Синие флаги. Это знак хорошего качества воды и благоустроенной зоны отдыха.

Флаг к спасательной станции доставили байдарочники, которые проводят на озере тренировки. Именно здесь готовятся к новым соревнования участники Паралимпийских игр Жанна Цвечковска, Эдуард Пупелс и другие гребцы.

Открыт сезон и на пляже «Stropu vilņis». Малышей ждет детская площадка. Уже начало свою работу кафе.

Решение о присуждении Синего флага принимает международное жюри. Престижную награду в Латвии получили 17 пляжей и 3 яхтенных причала.