Минувшие длинные майские выходные ориентировщики Даугавпилса провели активно, приняв участие в трёх городах в Мадоне, Лиепае, Вильнюсе.

В Мадоне 4 мая проходил турнир «OK Arona kauss 2017» на длинной дистанции. В группе U20 третье место заняла Юлия Матвиенко.

5-7 мая самые младшие спортсмены клуба «Стига» поехали на соревнования «Вильнюс - 2017». Во второй день лучший результат показала Надежда Фёдорова – 2 место (U12). В общем зачёте Надежда в итоге разместилась на 6-й позиции.



Параллельно группа атлетов решила прокачать свои навыки в ориентировании в помещениях, которые проходили в Лиепае в концертном зале «Lielais dzintars». Трасса была непростой 4-е места удалось взять Анастасии Исаевой (U21) и Богдану Богданову (U16).



Затем в Лиепае проходил чемпионат Латвии по спринту, на котором Ю. Матвиенко удалось взять «бронзу»