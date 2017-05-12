Наверное, каждый русский человек, интересующийся популярной эстрадной музыкой, знает кто такой Стас Михайлов.

Российский эстрадный певец и обладатель сотен различных наград и премий, родился в городе Сочи в семье летчика и медсестры. После окончания школы, пойдя по стопам отца и старшего брата, Стас поступил в Минское училище гражданской авиации, но быстро понял, что это не его призвание, и отправился служить в армию. После начал учиться в Тамбовском Институте культуры, но и оттуда забрал документы и вернулся в родной Сочи, где попробовал себя в разных профессиях.



Больше всего будущего певца увлек процесс сочинения песен и сцена. Путь покорения Олимпа славы начался в 90-х, и был долог и тернист. После многих лет упорной работы певец нашел своего зрителя и стремительно набрал популярность с

хитом «Без тебя», который и сейчас постоянно звучит на радио. Имея в арсенале брутальную внешность и поэтический набор душещипательных текстов, Стас Михайлов удивительно быстро сумел завоевать сердца женщин России, что подтверждают полные залы и трудности с приобретением билетов, ведь раскупают их в считанные дни. О нем много говорят, кто-то им восхищается, а кто-то недоумевает, гадая, почему же он так популярен, но самое главное, что говорить о нем не перестают.



Жителям Хельсинки повезло, ведь у них есть отличная возможность попасть на концерт и узнать лично, чем так привлекателен Стас Михайлов, почему так популярен и чем задевает тонкие душевные струны. В своем туре по Прибалтике, Стас представит совершенно новую программу, в которую, тем не менее, войдут и всеми любимые всенародные хиты. У зрителя будет возможность убедиться в правдивости рассказов поклонников о его максимальной отдаче и удивительном сближении с залом. Его стихи с четким рефреном легко ложатся на мелодичные переливы музыки и вселяют в женские души веру в то, что таких тонко чувствующих мужчин немало вокруг, а любовь наполняет всю окружающую жизнь. Все песни Стаса Михайлова обращены ко всему залу и в то же время – к каждой конкретной женщине, поэтому, как шутят масс-медиа, он так любит местоимение «ты».



Коктейль эстрадного вокала и шансона, а также тексты, сентиментальные, но с отсылом к высокодуховной нравственности, в сочетании с чувственным хрипловато- проникновенным тембром – все это залог не только безграничного женского обожания, но и сурового мужского уважения. Концерт обещает быть увлекательным благодаря мастерству и харизме Стаса Михайлова, профессионализму музыкантов, которые оформлены в прекрасное шоу. Обязательно приходите и оцените лирическое настроение и романтику атмосферы!



Концерт состоится 25 мая во Дворце Культуры Даугавпилса.