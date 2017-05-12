В 4-м туре польской экстра-лиги состоялось 4 гонки. «Спарта» из Вроцлава с Анджеем Лебедевым уступила «Стали» из Гожува – 44:45. Анджей в пяти заездах набрал 5 очков (0, 3, 0, 1, 1).

В остальных гонках ROW (Рыбник) выиграл у GKM (Грудзёндз) – 57:33. В составе клуба из Рыбника самым результативным был Григорий Лагута – 11+3. Артём Лагута в этом сезоне катается за Грудзёндз, набрал 10 очков.

Торуньский клуб «Гет велл» уступил «Унии» (Лешно) – 44:46. У победителей 8 очков набрал Эмиль Сайфутдинов.