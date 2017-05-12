В Витебске проходит VI Международный экономический форум ”Инновации. Инвестиции. Перспективы“.

В рамках форума продлен договор о дальнейшем сотрудничестве городов-побратимов Витебска и Даугавпилса.

Напомним, что наши города сотрудничают уже давно. Именно Даугавпилс в Витебске представляет нашу страну во время Дней Латвии, наши коллективы участвуют в Славянском базаре. Развиваются и деловые контакты, в том числе в европейских проектах приграничного сотрудничества.





Традиционно в рамках форума организованы: экспозиции городов и районных центров Витебской области. Состоится также республиканский экологический форум с проведением специализированных выставок, тематических секций и семинаров. В частности, новейшие технологии энергосбережения будут представлены на научно-практической конференции.