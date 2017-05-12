В Латвии прошел конкурс сбора макулатуры "Tīrai Latvijai!" организованный "Zaļā josta". Участие в нем приняли 88 843 ребенка и подростка из учебных заведений Латвии. По всей стране в течение учебного года были собраны для переработки 1228,2 тонны макулатуры, что на 13% больше, чем в прошлом году.

Всего в Латгалии в конкурсе приняли участие 65 учебных заведений. Они собрали в целом 182,3 тонны ненужных бумаг.



1 место в конкурсе заняли ученики Кекавской средней школы (они собрали 27,9 тонн макулатуры), 2 место - Даугавпилсская средняя школа Центра (26,7 тонн), а 3 место - Адажская средняя школа (24,1 тонны).



Отметили и других активных участников: детсадовцев из Алуксне, 4-классников из Огресгала и Тилжской школы. Не обошли вниманием в конкурсе и даугавпилчан. Ученики 4 б класса 12-ой средней школы в конкурсе сбора макулатуры оказались самыми старательными.