Многим сегодня выгоднее получать пособия, льготы, пенсию по инвалидности, а не работать, отметил в интервью Latvijas Avīze руководитель Государственной врачебной комиссии экспертизы здоровья и трудоспособности Юрис Гайкис.
По его словам, многим людям лучше собрать документы на получение инвалидности, чем заниматься лечебной гимнастикой, пить лекарства и выполнять предписания врача, чтобы восстановить свою работоспособность. Глава комиссии согласен с мнением, что эта тенденция связана с социально-экономическими обстоятельствами.
Министерство благосостояния разрабатывает новую, современную концепцию инвалидности, в том числе будут изменены правила присвоения группы инвалидности в соответствии с критериями Европейского союза.
"Также пересматриваются группы инвалидности, объем льгот и услуг. Возможно, инвалиды третьей группы не будут получать пособие, а деньги сразу будут направляться на различные услуги и реабилитацию, например, массаж, физиотерапию, и клиенты будут обязаны посещать эти процедуры", — поясняет Гайкис, добавляя, что уже сегодня при первичном получении инвалидности комиссия требует представить план реабилитации. Но спустя год, два или пять видно, что человек не выполнил ни одной рекомендации.
Министерство благосостояния разрабатывает новую, современную концепцию инвалидности, в том числе будут изменены правила присвоения группы инвалидности в соответствии с критериями Европейского союза.
"Также пересматриваются группы инвалидности, объем льгот и услуг. Возможно, инвалиды третьей группы не будут получать пособие, а деньги сразу будут направляться на различные услуги и реабилитацию, например, массаж, физиотерапию, и клиенты будут обязаны посещать эти процедуры", — поясняет Гайкис, добавляя, что уже сегодня при первичном получении инвалидности комиссия требует представить план реабилитации. Но спустя год, два или пять видно, что человек не выполнил ни одной рекомендации.