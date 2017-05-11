В 2017-ом наш любимый Даугавпилс отмечает свой 742-й день рождения. В течение этого года многие семьи испытали радость рождения дочерей и сыновей, а город проникся гордостью за своё будущее.

Даугавпилсский ЗАГС приглашает юных даугавпилчан вместе с родителями, братишками и сестрёнками участвовать в самом красивом мероприятии Праздника города – шествии новорождённых. Оно состоится 10 июня 2017 года в 13:00 (сбор в 12:30 на ул. Ригас возле железнодорожного вокзала). Тем самым малыши вместе со всеми смогут отпраздновать День рождения Даугавпилса.

Заявки на участие в шествии просим присылать на э-почту dzimt@daugavpils.lv или по тел. 65476777, 65425515, 29477790.