11 мая в эфире радиостанции Alise Plus прошла очередная программа "Игры престолов". Ведущие в студии - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.
В программе обсуждались следующие темы:
1. Итоги работы ПЖКХ за последние 4 года.
2. Мусорная история Даугавпилса. Договор завершился, Clean R продолжает работу.
3. Дзалбе надеется, что невыполненных обещаний никто не заметит.
4. Как президент уговаривал Лачплесиса слово молвить.
5. Некомпетентность отдельных рижских журналистов в оценке политической ситуации в Даугавпилсе.
6. Полиция одной из версий попытки поджога автомобиля Е.Панкевич рассматривает ее связь с градоначальником.
7. Политический пиар Мирского на костях фронтовиков.
Программа доступна в записи эфира.
1. Итоги работы ПЖКХ за последние 4 года.
2. Мусорная история Даугавпилса. Договор завершился, Clean R продолжает работу.
3. Дзалбе надеется, что невыполненных обещаний никто не заметит.
4. Как президент уговаривал Лачплесиса слово молвить.
5. Некомпетентность отдельных рижских журналистов в оценке политической ситуации в Даугавпилсе.
6. Полиция одной из версий попытки поджога автомобиля Е.Панкевич рассматривает ее связь с градоначальником.
7. Политический пиар Мирского на костях фронтовиков.
Программа доступна в записи эфира.