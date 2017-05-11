17 мая с 19:00 по 22:00 в Artilērijas pagrabi пройдет уникальное для Даугавпила событие — прямая трансляция конференции Google I/О.

Google I/O это ежегодная конференция про технологии, которую проводит компания Google в Сан-Франциско. На Google I/O проходит множество презентаций новых технологий, сервисов и платформ. Например, в прошлом году были анонсированы Android N, платформа для виртуальной реальности Daydream VR, голосовой помощник Google Assistant и др.

В этом году конференция пройдет с 17 по 19 мая. Какие новости из мира технологий принесёт Google I/O в этом году пока остаётся неизвестным.



Прямая трансляция, которая будет организована в Даугавпилсе 17 мая, покажет самые главные новости от Google, аннонсируемые в этом году. Трансляция пройдет под брендом Google I/O Extended Daugavpils и она официально зарегистрирована на сайте https://events.google.com/io/extended/. Мероприятие организует Google Developer Group Daugavpils — платформа для образования и общения для тех, кто имеет страсть к технологиям.



Все участники Google I/O Extended получат не только возможность узнать самую актуальную информацию из конференции, но и поучаствуют в телемосте (видео звонке) Даугавпилс - Сан Франциско - Рига, а также получат различные сувениры Google I/O (майки, наклейки и т.д).



Вход на мероприятие свободный. Регистрация участников проходит по ссылке: https://ioextendeddaugavpils.eventbrite.com