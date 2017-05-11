В Swedbank заявляют, что мошенники активизировались. Его клиенты получили письма якобы от лица финансового учреждения. В посланиях предлагалось перейти по указанной ссылке и отправить злоумышленникам свои данные. Специалисты в очередной раз предупреждают пользователей не покупаться на сомнительную рассылку.

«Внимание. Мы констатировали, что ваш счет в разных местах неправильно пытались», — согласитесь, конструкция этого предложения вызывает подозрения. Более того слово «внимание», в оригинале uzmanību, написано с маленькой буквы и без гарумзиме. Несложно догадаться, что злоумышленники, которые разослали клиентам банка такое письмо, пользовались онлайн-переводчиком. Специалист по IT-безопасности Хенрийс Романс отмечает, что неграмотный язык – это первый признак того, что человек имеет дело с мошенниками.



«Качество мошенничества на довольно низком уровне. Язык корявый и нечитаемый, и практически все, кто столкнулся с письмом, сразу поняли, что что-то не в порядке», — объяснил Романс.



Еще на один признак фальшивого послания указывает представитель ассоциации коммерческих банков Оскарс Блумбергс. Он отметил, что банк никогда не рассылает электронные письма с просьбой указать свои личные данные. Также специалист напомнил, что финансовое учреждение не станет требовать от клиента сиюминутного решения.



«Если в письме указано что что-то сделать срочно, что нужно сразу среагировать, то это ложь. Если и правда срочное дело, то банк будет звонить клиенту или писать SMS», — объяснил Блумбергс.



Схема, когда лжебанк сообщает об ошибке в своей системе и призывает пользователя ввести коды для того, чтобы возобновить доступ к интернет-банку, уже практически не работает. Однако, мошенники находят новые способы как выманить деньги у доверчивых граждан. Специалисты признаются, что действия злоумышленников рассчитаны в основном на незащищенные слои общества. Часто жертвами становятся пенсионеры. Представитель Государственной полиции Илзе Соколовска рассказала, что были случаи, когда люди покупались на информацию о мнимом наследстве.



«Звонят и говорят, что человек – единственный получатель наследства в Африке и надо оформить бумаги, тогда миллион ваш. Бывает, что люди действительно на это реагируют», — рассказала Соколовска.



Люди перечисляли деньги. Мошенники пропадали. Найти их чаще всего не удается. Еще одна схема, которую используют аферисты – это объявления о работе.



«Лжеработодатели предлагают работу, но взамен просят пароль и копию кодовой карточки для доступа в интернет-банк и есть люди, которые эти данные дают», — рассказал Блумбергс.



Нередки случаи, когда пользователь продает доступ к своему интернет-банку. Человек руководствуется тем, что денег на счету у него все равно нет. Однако, злоумышленник может воспользоваться банковским счетом для оформления быстрого кредита, таким образом мгновенно сделав владельца счета должником.



При рассылке писем клиентам мошенники часто не указывают название конкретного банка, что тоже сигнализирует об обмане.