В этом году первая проверка этих насекомых состоялась 18 февраля, а после — в начале марта. Сейчас наблюдается рост активности клещей, сообщает Латгальское региональное телевидение.

Ежедневно в латгальские региональные больницы люди обращаются за помощью: чтобы помогли снять с человека присосавшегося клеща. В медучреждения Резекне и Даугавпилса уже обратились первые пациенты. Пока что, правда, случаев заболевания клещевым энцефалитом или болезнью Лайма не наблюдалось. Руководитель инфекционного отделения Даугавпилсской региональной больницы Эйжения Иванова объясняет это тем, что этой весной достаточно холодно.



Самый эффективный способ обезопасить себя от клеща — прививка.



В Латгалии в группе риска энцефалита — территории Ругайского и Варкавского краев. Однако болезни, которые переносят клещи, можно получить и другими способами.



«Если у домашних животных обнаружили клеща, то нельзя его вынимать голыми руками (…) так как были случаи, когда через микротравмы на руках (…) человек заражался энцефалитом», — пояснили специалисты.



После того, как клеща устранили, человек должен следить за своим состоянием и по меньшей мере две недели ежедневно мерить температуру. Если она повысится или же будет замечено нетипичное состояние, нужно обратить за медицинской помощи.