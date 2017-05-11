Сегодня, 11 мая, завершается срок договора, заключенного на вывоз мусора в Даугавпилсе между гордумой и компанией Clean R. Что же дальше?

Дума результаты объявленного ранее конкурса обнародовать не торопится. Зато представители руководства города уже успели заявить, что Clean R будет работать в городе, пока не будет готов начать работу другой оператор. Случиться это может, по договору, через 3 месяца после того, как будет заключен договор на обхозяйствование отходов с другой фирмой.



В общем, история с конкурсом на вывоз мусора затягивается. Способствуют тому и судебные разбирательства, начатые Clean R из-за результатов конкурса.



Напомним, что на конкурс свои предложения подали 6 фирм:



SIA “Clean R” – 8.28 евро (без НДС) за 1m3

AS “EKO Baltia” – 8.26 евро (без НДС) за 1m3

SIA “Ragn-Sells” – 9.24 евро (без НДС) за 1m3

SIA "VIDES SERVISS" – 7.23 евро (без НДС) за 1m3

AS "Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums" – 6.99 евро (без НДС) за 1m3

SIA "EKO LATGALE" – 6.89 евро (без НДС) за 1m3.



Сумма закупки в течение следующих 5 лет составит около 8 миллионов евро.



Будет ли конкурс завершен и с каким результатом, а может объявлен новый, пока не известно. Осложняется ситуация и приближающимися выборами, когда расстановка сил и приоритетов у руководства города может измениться. Словом, все и вся замерли в ожидании. И жители, наученные уже горьким опытом прошлых решений думы, в ожидании худшего...