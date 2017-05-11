Профессор факультета архитектуры РТУ Янис Крастиньш заявил LTV7 в передаче «Жизнь сегодня», что несмотря на то, что дома, построенные во времена СССР уже переступили порог эксплуатации, с технической точки зрения могут простоять еще долго.

«Что касается панельных домов в России, то они удивительно низкого качества. И если смотреть на них, то кажется, что район может разрушиться, как карточный домик. Все узлы, крепления и так далее в России очень плохо сделаны», — сообщил профессор. Однако качество застройки советского времени, по его мнению, в целом везде не высокое.



«Тогда был приказ, что все должно быть построено по плану. Конструкции еще не были толком разработаны, и несущие пролеты очень маленькие. Неумелость конструктивных решений. Постепенно это стало улучшаться. Та же самая 467-я серия — размеры комнат более человеческие», — объяснил Крастиньш.



Причиной не самой лучшей планировки, по мнению профессора, стало то, что архитекторов держали в рамках плановой архитектуры. Тем не менее, эти кирпичные дома — с технической точки зрения — могут простоять еще множество лет.



Срок эксплуатации «хрущевок» — лет пятьдесят. Большинство из них стоят уже дольше. "Советская застройка конца 80-х — довольно хорошего качества, и срок здесь сложно определить. В хорошем состоянии и «сталинки», - сказал профессор.