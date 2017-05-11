На конференции "Теневая экономика в Латвии" генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Илзе Цируле рассказал о категориях работников, которые чаще всего уклоняются от уплаты налогов.

Как сообщает Rus.db.lv, выяснилось, что типичный портрет получателя зарплаты в конверте — это мужчина 40-45 лет, разведенный, который, скорей всего, уклоняется от уплаты алиментов и имеющий задолженности по кредитам.



Чаще всего (71%) получатели неучтенной зарплаты работают на неквалифицированной работе. Мужчин больше, чем женщин — 32% против 22%. Причем среди мужчин в этой категории чаще всего встречаются разведенные, и это наводит на мысли о том, что зарплата в конверте для них является лучшим способом уклонения от выплаты алиментов.



Другой причиной, помимо алиментов, по мнению Илзе Цируле указала на то, что у многих есть кредиты, которые они не в состоянии выплатить. Некоторые работники просто не верят правительству и считают, что их деньги расходуются неэффективно. Другие просто получают маленькие зарплаты и не могут свести концы с концами. Но от этого страдает не только государство (потери по социального бюджета 617 млн евро, НДС — 420 млн евро и подоходный налог — 352 млн евро), но и сами работники.



Данные СГД таковы. Из-за зарплат в конвертах каждый четвертый в Латвии или 222 тысячи человек не получают нормальное пособия по болезни и безработице. Кроме того 39 тысяч женщин не получают материнское пособие в полном объеме и 16 тысяч пенсионеров получают сниженный объем пенсии.



Говоря об отраслях, в которых процветает выплата зарплат в конвертах, то это, прежде всего, недвижимость — 32%, строительство — 30,7%, продажа и ремонт автомобилей — 29%, грузовые перевозки — 27,9%, сельское хозяйство — 26,7%.



Также по данным налогового ведомства около 40% главных бухгалтеров предприятий тоже не платят налоги от своей зарплаты.