Даугавпилчанин Денис Петров провёл минувший сезон в "Динамо-ЛО", с которым в прошлом сезоне завоевал путёвку в суперлигу России по волейболу. О своём волейбольном пути Денис рассказал пресс-службе клуба.

Ты играл во французском клубе «Шомон», который в этом сезоне вышел в финал Кубка Вызова, где борется за трофей с новоуренгойским «Факелом». Следишь за успехами своего бывшего клуба?



Да, конечно. До сих пор состою в группе и слежу за успехами игроков и руководства клуба в социальных сетях. В Шомоне у нас были очень теплые отношения с болельщиками, они тоже до сих пор следят за моей игрой. К тому же в команде все еще играет камерунский доигровщик Натан Вонембайна, с которым провели отличный сезон несколько лет назад.



Говорят, камерунцы – веселые ребята. Помню, на чемпионатах мира они всегда по-особенному отмечают результативные блоки.



Мы-то не плясали как Натан (улыбается), но он всегда был очень позитивным и ярким, и не только на площадке. Он и в жизни такой веселый, с ним всегда было радостно и нескучно. Это африканский стиль жизни, он всегда говорил: «У нас на Родине весело!». Натан дарил всем нам свою положительную энергию.



Вместе с тобой в «Шомоне» выступал твой соотечественник Херманс Эглескалнс.



Он приехал во Францию в мой второй сезон, но до меня года три-четыре подряд в «Шомоне» также играли латвийские парни.



По проторенной дорожке во Францию?



(смеется) Да, как-то пошло, мол, «есть хорошие ребята в Латвии, надо брать». Первый сезон отыграл один, а потом в клубе решили создать национальный тандем «пасующий-диагональный», и, скажу, что получилось неплохо.



«Шомон» был твоим первым зарубежным клубом?



Нет, до Франции я был в Минске, а перед этим – в Эстонии.



В Эстонии ты играл в Шенкер-лиге. Расскажи поподробнее об этом соревновании?



Шенкер-лига существует уже более десяти лет, она объединяет клубы трех стран – Латвии, Эстонии и Литвы. Сейчас она называется Балтийской лигой. Там всегда 12-14 команд, и ты соревнуешься не только с латвийскими коллективами, но и с клубами других стран. Это стимулирует к росту результатов. Один латвийский чемпионат было бы играть скучновато (улыбается).



Когда говоришь о латвийском волейболе, сразу на ум приходит «Радиотехник» и Борис Колчин. Люди жаждут подробностей и нюансов, так как большинство болельщиков видят волейбол, в основном, на крупных турнирах, а сборную Латвии, к сожалению, там увидишь нечасто.



Волейбол в Латвии продолжался и после «Радиотехника», у нас средний хороший уровень игры. Команды выступали и на еврокубковой арене – года до 2008 это не было сюрпризом. У нас есть прекрасные тренеры, например, Раймонд Вилде – в прошлом он был великолепным игроком, серебряным призером Олимпийских игр, чемпионом мира и Европы. Конечно, у нас небольшое количество игроков, и такого потока, как в России, в Латвии нет – когда каждый год выстреливает молодежь. Но всему свое время.



У нас стараются поддерживать связь и работать с молодежью, ничего не пропало. И молодежная и национальная сборные постоянно участвуют в отборочных турнирах чемпионата Европы и мира, стараются пробиться в финальную часть. Сейчас в наш волейбол вернулся Борис Колчин. Он возглавил одну из латвийских команд, помогает с основной и юношеской национальными сборными. Пытается помочь и молодым и опытным, чтобы игроки продолжали расти и совершенствоваться. Думаю, для латвийского волейбола возвращение Колчина – огромный плюс.



Идти по пути приглашения иностранных специалистов в Латвии не хотят?



Одно время пытались пригласить кого-то, даже брали в клубы легионеров. Но потом это поутихло из-за недостаточного финансирования, акцент все-таки продолжили делать на местных игроках и тренерах, хотя несколько ребят из Беларуси и Украины остались.



Какой вид спорта в Латвии национальный?



Большую аудиторию имеет хоккей. Следом, пожалуй, баскетбол. Скелетон, бобслей, зимние виды спорта. Не будем забывать и про волейбол (смеется), и остальные.

Как маленький мальчик Денис Петров пришел в спорт и почему он выбрал волейбол?



Получилось так, что в школе довольно хорошо получались занятия спортом, меня всегда приглашали защищать честь школы на различных турнирах. Я никогда не отказывался, всегда был «за». В конце пятого класса, когда мне было 11 лет, учитель спорта пригласил меня на очередные соревнования: сказал, что будут эстафеты и придется побегать. После этих эстафет ко мне подошел волейбольный тренер, пригласил на тренировку прийти и продолжить заниматься уже более целенаправленно. Я согласился, правда, летом пришлось поменять школу и перейти в спорткласс. Особенных сложностей с учебой и успеваемостью не было, я ведь жил дома. Все было нетрудно: днем учился, вечером тренировался и ехал домой. В моей жизни не было спортинтернатов. Я был дома, в своем городе, и это давало мне стимул работать дальше. До 21 года я тренировался по одному разу – днем учился, вечером занимался волейболом.



Оглядываясь назад, ты можешь назвать те свои занятия профессиональными?



Нет, это были полупрофессиональные тренировки, но в связи с тем, что я уже выступал за первую команду, у меня был контракт. Так что, я считался профессионалом. Но в плане тренировок я так сказать не могу.



А ты уже понимал, что тебе хочется быть именно волейболистом, а не тем, на кого ты учился в университете?



В то время я просто жил в своем городе и играл за свой город. Не думал о том, что я могу куда-то уйти, перейти в другую команду. Просто ходил в школу, потом учился в университете и тренировался. А на выходных играл. В 21 год Раймонд Вилде пригласил меня в Ригу играть под его руководством в столичном клубе, а также попробовать свои силы в национальной сборной. Тогда и пришло понимание, что в Риге меня ждет уже профессиональный волейбол. И там мне нужно будет отдаться ему полностью.



Тяжело было решиться?



Тяжело. Тем более, у меня оставался последний год в университете, я заканчивал обучение и должен был стать дипломированным учителем спорта (улыбается). Три года я постоянно посещал занятия, и меня ничто не отвлекало от них. В общем-то, моя жизнь была распланирована. При переходе же в рижскую команду необходимо было более концентрированно подходить к волейболу. Вместе с тем, в университете оставался последний год, и я не мог допустить, чтобы все мои усилия пропали даром. Поэтому в Ригу я все-таки уехал, но каждый выходной день ездил в свой родной город Даугавпилс на педагогическую практику.



В чем она заключалась?



Я проводил уроки в школе, работал с детьми.



Тебе нравилось?



Не совсем (улыбается). Это непростая работа. Быть может, со временем я бы и втянулся, но на тот момент это было нелегко. Мне больше нравилось работать со старшими группами, чем с младшими – отличался подход. Более взрослые ученики легче воспринимали занятия. Маленькие же – очень шумные личности, с ними требовалось больше внимания и концентрации, чтобы они не получили травм. Но это был огромный опыт, я понимаю, что он мне может пригодиться в будущем.



А такие планы у тебя есть? Ты вообще задумывался о том, что ты будешь делать дальше?



Конечно, я думаю об этом. Но пока это только на уровне обрывков мыслей. Пока что я целенаправленно работаю, чтобы улучшить спортивные результаты.



С другой стороны, тебе всего 30 лет, не возраст для связующего. Некоторые вообще считают, что чем старше связующий, тем лучше.



Я согласен. Когда смотришь на игроков вроде Ллоя Болла, Николы Грбича или Сергея Тетюхина, которые и в сорок показывают свой лучший волейбол, ты понимаешь, что все реально, все возможно. Если любить игру, и быть готовым и физически, и морально, то можно идти до последнего. Главное – следить за своим здоровьем, чтобы не навредить себе и играть как можно дольше. Такие игроки мотивируют.



У тебя были кумиры или люди, на которых хотелось быть похожим?



Мне всегда хотелось быть собой. Но есть люди, которые мотивируют на дальнейшую работу. Пожалуй, они есть в каждой команде. Я стараюсь смотреть не только на пасующих, кстати. Везде можно почерпнуть что-то интересное. Пару имен? Я уже называл (смеется). Болл со своей целеустремленностью, который показал, как можно играть и каких успехов можно добиваться. Из ныне играющих – Бруно, Гранкин.



Тебе нравится игра Гранкина?



Да, это определенно, тот стиль, к которому я иду. Быстрый непредсказуемый волейбол; игра, в которой задействовано большое количество игроков. Да, мне очень нравится, как Сергей ведет игру.



Волейбол для Дениса Петрова – это что?



Конечно, волейбол – это тяжелый труд. Но за все время, что я занимаюсь волейболом, у меня не возникало желания сменить род деятельности. В свое свободное время я тоже не ухожу от волейбола – слежу за чемпионатами другими, смотрю свои игры и анализирую что-то. Волейбол всегда со мной и не надоел (улыбается). Это и жизнь, и работа, и хобби.



А в отпуске? Пляжный волейбол – с тобой?



Пляжный волейбол далек от меня. Или я от него (улыбается). Как любитель, я могу сыграть пару раз за лето. Для волейбола нужна компания, а в своем отпуске я концентрируюсь на другом. Но я слежу за пляжным волейболом и люблю его посмотреть.



Когда тебя пригласила «Губерния» и из этого предложения ничего хорошего не вышло, у тебя не появилось желания забыть о России и о попытках пробиться в Суперлигу?



Конечно, период получился непростой, хотя начиналось все хорошо. К началу официальных игр все перевернулось, а до них я играл в Кубке Победы, где можно было участвовать всем. В это время я еще не знал, что на «Губернию» наложили запрет подписывать легионеров – случилось это ближе к старту официальных соревнований. А когда сезон начался и все команды уже были укомплектованы… получился непростой период, да… скажем так, здесь была уверенность у агентов, что нам нужно выдержать паузу и потерпеть. Они считали, что у меня есть возможность и потенциал все-таки поиграть в России.



Тебе хотелось играть в Суперлиге, или ты просто воспользовался одним из предложений?



Нет, я хотел и целенаправленно шел к этому. До Франции я уже пробовал Суперлигу, когда в Открытом чемпионате участвовал минский «Строитель», и тогда я почувствовал силу и мощь. Меня это зацепило. В тот момент я чувствовал, что не совсем готов к выступлениям в сильнейшей лиге и принял решение набраться опыта в европейском чемпионате. Считаю свое решение правильным, во Франции я провел удачные сезоны. Потом вернулся в «Строитель», попробовал себя в Кубке России и понял, что нужно пытаться попасть в Суперлигу. И, когда получил предложение от «Губернии», то очень обрадовался.



Ты знал о проблемах «Губернии»?



– Да, знал. Понимал, что все может пойти наперекосяк, но рискнул.



Жалел потом?



Не то, чтобы жалел. Я получил огромнейший опыт, тренируясь под руководством Игоря Шулепова и Александра Климкина, но очень беспокоился из-за того, что не мог помочь команде. Приходилось сдерживаться и терпеть. Но очень рад окончанию того сезона (смеется).



Когда ты помог «Динамо-ЛО» оформить выход в Суперлигу.



Да, именно тогда. Я согласился на переход не раздумывая: прошла уже половина сезона, трансферное окно закрывалось. Честно говоря, был готов даже в Европу вернуться. Но мы поговорили с агентом и решили, что нужно постараться помочь решить «Динамо-ЛО» высокие задачи. А то, что я недобрал в Суперлиге в первой половине сезона, восполню большим количеством игр в Высшей Лиге «А» во второй части.



Наигрался вдоволь?!



Да, я сыграл очень много игр и компенсировал то, что упустил в «Губернии». Был мотивирован до последнего и рад, что все получилось. Когда мне предложили контракт на следующий сезон, думал недолго – костяк команды сохранялся, и нарабатывать новые связи не нужно. Можно было совершенствовать игру, тем более, делать это в Суперлиге. С новыми игроками удержаться в элите было бы гораздо тяжелее.



Сезон в Суперлиге заканчивается, давай попробуем подвести какие-то итоги.



Полностью удачным сезон назвать нельзя – мы упустили возможности, особенно в стыковых матчах, где нам нужно было брать свои победы. Сыграл недостаток опыта, уверенности в себе. Но этот год был очень поучительным и каждый из нас задумывается о том, где и когда он мог бы сделать что-то лучше.



И все-таки, что случилось в Краснодаре?



Не всегда хочется вспоминать такие игры, но и забывать их тоже нельзя. Случилось неприятное, но мы всегда знаем, что такое бывает. Возможно, нам казалось, что мы сильнее. И это было нашей главной ошибкой – мы были не готовы психологически. Не настроены. Мы должны были сыграть более грамотно, выполнить те установки, которые дали нам тренеры, сохранить хладнокровие и терпеть. Чего мы не сделали, к большому сожалению. Уверенности у нас не было, потому что Краснодар начал прессинговать со старта матча, а делать это должны были мы.



Мы ждали, когда они ошибутся, а они не ошибались?



Да. Нам нужно было брать все в свои руки с первого мяча. Но мы начали думать об этом слишком поздно, потеряли уверенность и повернуть ход игры в свою пользу уже не сумели. Это только подтверждает факт – в Суперлиге для нас в этом сезоне не было проходных матчей.



Какая игра запомнилась тебе больше всего?



Все победные матчи давали нам огромный подъем. Запомнилась игра в Нижневартовске, где мы проигрывали 0:2, но сумели собраться и в итоге выиграли.



Финальный блок связующего Дениса Петрова Олегу Крикуну…



(смеется) Да-да. А еще отличная игра в Сургуте была. Да и вообще, победы в выездных матчах придают хорошие эмоции. Еще запоминаются матчи с большими командами, грандами – из таких поединков всегда можно взять что-то положительное. Мне понравились поединки против «Белогорья» и московского «Динамо», но хотелось бы взять оттуда еще и результат.



Ты терпеливый человек?



Очень. Я готов терпеть очень долго.



Что бывает, когда терпение у тебя заканчивается?



Пока этого не происходило.



Так и напишем: терпение нашего связующего безгранично.



(смеется) Ну, серьезно, я в достаточной степени контролирую себя и свои эмоции.



Глядя на тебя, кажется, что ты очень спокоен.



Для этого мне порой необходимо прикладывать усилия. Не то, чтобы мое спокойствие кажущееся. Внутри бывают всплески эмоций, но я контролирую эти моменты, чтобы эти всплески не выходили наружу. Есть контроль над собой, и я стараюсь держаться и правильно анализировать ситуацию. Нужно знать, когда можно и нужно выплеснуться, а давать волю своим эмоциям в негативных моментах не стоит.



Ллой Болл как-то шутил, что последние годы карьеры поддерживал в себе силы русской водкой.



(смеется) Если честно, я не очень люблю алкоголь, да и других вредных привычек у меня нет. Дегустировать какие-то новые напитки в разумных пределах мне нравится. Но это абсолютно контролируемый процесс.



Тебе когда-нибудь бывало стыдно за свои поступки?



Ну… может быть в самой юности, когда ты еще не знаешь, где грань и не понимаешь чувства меры. Сейчас такого не случается.



Как вообще ты расслабляешься после тяжелых игр и тренировок, кроме того, что ты любишь спать? Именно потому, что ты все время спишь, наше интервью случилось только через три недели после первой договоренности.



(смеется) Да, я люблю поспать, полжизни сплю как кот. Ну, это шутка, конечно. Когда у меня один выходной день, то я в основном провожу его дома – это правда. Хотя Петербург – город, располагающий к длительным прогулкам, и если нам дают больше одного выходного подряд, я иду гулять. Иногда даже маршрут составляю, чтобы походить по самым разным и интересным местам.



Фото и источник: vc-dynamo.ru

