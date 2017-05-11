27 мая в сквере на ул. Ятниеку (напротив магазина «Бэта») состоится торжественное открытие памятника погибшим войнам-афганцам.

Даугавпилсский Центр реабилитации войнов-афганцев "Саланг" и общество ветеранов-дессантников Латвии "Dinaburg" при поддержке городской и краевой думы, приглашают горожан принять участие в торжественном мероприятии. Начало в 12.00.

Чуть позднее, в 14.00 во Дворце Культуры пройдет праздничный концерт с участием творческих коллективов Даугавпилса. Вход на концерт свободный.

Напомним, что в Афганистане погибли 9 даугавпилчан.