C 19-го по 21 мая в Даугавпилсе состоится III Международная выставка Для дома и сада "Būve 2017". В прошлом году посетители выставки были очень заинтересованы изделиями, предоставленными Компанией IK "Ruslans". Спешим обрадовать горожан и гостей города, что в этом году Компания IK "Ruslans" снова будет участником выставки "Būve 2017". Вниманию посетителей выставки предоставят разнообразные товары, которые позволят сделать интерьер дома и квартиры изысканным и уютным, а также подобрать интересные антикварные вещи.





Более подробная информация на сайте:



Приходите на выставку "Būve 2017" с 19-го по 21 мая, которая состоится в Даугавпилсском Олимпийском центре (ул.Стадиона,1).



Время работы: 19.05 - 11:00-19:00; 20.05 - 10:00-19:00; 21.05 - 10:00-17:00



Вход бесплатный. Компания IK "RUSLANS" основана в 2002 году. Основным видом её деятельности является покупка и продажа антиквариата. На выставке будет предоставлен большой ассортимент каминов, отопительных печей, изделий из бронзы, латуни и меди. Если вы полны решимости купить подлинные старинные предметы, чтобы потом оформить с их помощью интерьер своего жилья, обязательно приходите на выставку и посетите стенд Компании IK "RUSLANS". Старинные аутентичные вещи используют для стильного оформления и подтверждения статуса и вкуса хозяев дома. Компания IK "RUSLANS" - именно то, что Вам надо для создания комфортной и уютной обстановки!Более подробная информация на сайте: www.ikruslans.lv /ru или по тел. (+371) 26717963; Э-почта: rmeinarts@gmail.comПриходите на выставку "Būve 2017" с 19-го по 21 мая, которая состоится в Даугавпилсском Олимпийском центре (ул.Стадиона,1).Время работы: 19.05 - 11:00-19:00; 20.05 - 10:00-19:00; 21.05 - 10:00-17:00Вход бесплатный.