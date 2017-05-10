11-12 мая в Даугавпилсе состоится форум, в котором примут участие министры внутренних дел, их заместители и эксперты из 9 стран-участниц Шенгенской зоны. В этом году Латвия - принимающая сторона.

Цель форума - стимулировать многостороннее сотрудничество, диалог, а также обмен положительным опытом и практикой в сфере внутренних дел для обеспечения безопасности Шенгенской зоны.



Вопросы, которые будут затронуты на форуме, касаются миграции, эффективное введение информации и технологий в управлении границами и т.д. 12 мая в Центре М. Ротко состоится пресс-конференция, в ходе которой местным журналистам подробнее расскажут о форуме и поднятых на нем вопросах.