Заместитель госсекретаря Министерства сообщения Илзе Александровича сообщила на заседании Комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям, что первый этап электрификации железной дороги в Латвии должен быть реализован до 2023 года. Стране нужно готовиться к расходам.

За пять лет будут электрифицированы участки от Резекне и Даугавпилса до Риги. Эта часть проекта оценивается примерно в 519 миллионов евро. Значительная доля финансирования будет получена из средств европейских фондов.

Под этот проект в основной капитал госпредприятия Latvijas dzelzceļš планируется вложить 120 млн евро. Львиная же доля финансирования поступит из еврофондов, пояснила Илзе Александровича:



«Почти 347 миллионов — грант из европейских фондов. А 120 миллионов государство, как инвестор, могло бы вложить в основной капитал Latvijas dzelzceļš. И тогда остальные 52 миллиона составят займы от Европейскогго инвестиционного банка».