Беднейшим жителям Латвии (а большинство таких проживает в Латгалии и в том числе в Даугавпилсе) налоговая реформа не поможет. Такого мнения придерживается доктор социологии Байба Бела. Об этом она заявила в интервью Latvijas Radio.

Она считает, что можно положительно оценить рост необлагаемого налогом минимума и движение в сторону прогрессивных налогов. Однако очевидно, что стоит ждать острых споров о том, где именно проходит граница — и что считать большой зарплатой, облагаемой более высоким налогом.



Бела указала, что в Латвии ненормально велика доля именно маленьких зарплат.

Она считает, что существующее предложение ничего не даст для сокращения неравенства, поскольку рост акциза на топливо скажется на стоимости всех продуктов, и несколько евро, которые получат беднейшие латвийцы, «растают, как снег».



И в результате в выигрыше окажутся те, кто получают большие зарплаты — более 1,5 тысячи евро, а не латвийцы, работающие за небольшие оклады.