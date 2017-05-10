До выборов в муниципальные органы власти остается менее месяца и за это время Русское вещание LTV7 проведет в прямом эфире серию дебатов кандидатов в думы крупнейших городов Латвии. Участвуют только кандидаты под первым номером списка партий.

11 мая — в студию придут кандидаты в мэры Елгавы,



18 мая — Лиепаи,



25 мая — Риги,



1 июня цикл завершится дебатами кандидатов в мэры Даугавпилса.



У каждого кандидата будет ровно минута, чтобы объяснить, почему именно он и его партия достойны возглавить город.

Далее в течение полутора часов оппоненты будут обмениваться мнениями, задавать друг другу вопросы, предлагать свои решения.



Ведущий дебатов Алексей Дунда посетит все четыре города, поговорит с местными жителями об их проблемах. Мнения жителей также будут представлены в дебатах.