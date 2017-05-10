Каждые четыре года Даугавпилс стоит на пороге выбора. И, конечно, все мы очень внимательно оцениваем результаты, к которым город пришел за период правления действующей власти. К сожалению, те факты, которые сегодня видит каждый житель Даугавпилса, никак не позволяют говорить о достижениях и развитии. В то же время, как говорится, - сколько людей, столько мнений. Поэтому, выйдя на финишную прямую, мы поинтересовались у горожан - С чем бы им хотелось расстаться на пороге новых выборов?

Мне бы в первую очередь хотелось расстаться с предвыборными обещаниями политиков. Нам год от года обещают гидроэлектростанции, аэропорты, аквапарки и всевозможные несбыточные мечты. А что мы видим? Никто эти обещания выполнять не торопится. Поэтому мне бы хотелось, чтобы политики наконец-то перестали нас обманывать.



В последнее время вокруг Даугавпилса столько скандалов, каких-то уголовных дел, что становится мерзко от того, что наш город втянут во всю эту грязь. Я надеюсь, что с уходом этой думы Даугавпилс вернет себе свое честное имя, и новая власть не будет давать поводов для того, чтобы так откровенно портить имидж нашего города.

Ну а с чем можно хотеть расстаться? Даже не знаю... Наверное, с мусором во дворах. С безработицей. С понурыми лицами людей на улицах. С однотипными мероприятиями для галочки. С непомерными коммунальными счетами. С заоблачными ценами в магазинах. С неуверенностью в завтрашнем дне. Вот, это, наверное, основное.

Вот такое мнение. Параллельно с этим мы решили выяснить - каким, по мнению даугавпилчан, должен быть новый лидер города.

Я уверена, что будущий мэр города должен непременно быть местным, знать жизнь Даугавпилса, так сказать, изнутри. Он должен иметь опыт работы в самоуправлении, знать ее специфику. Даугавпилс сам по себе город очень специфичный, поэтому не хочется никаких экспериментов с новичками во власти.

Считаю, что новый мэр должен быть человеком, плотно стоящим на ногах. Не витать в облаках, не обещать заведомо невыполнимых благ для всех и каждого. Мы уже устали от того, что власть держит нас за дураков. Посмотрите, один мертвый аэропорт чего стоит.

Руководить городом должен не политик, годами сидящий на городском бюджете, а хозяин. В последние годы мы видим, что власть лишь стоит у руля, но, к сожалению, не несет ответственность за свою работу и за ее результаты. У города нет четкого курса на будущее. Вот это хаотичное движение и привело город к тому, что у нас ни людей, ни работы, ни перспектив. Городу нужен человек, способный вернуть Даугавпилсу уверенность в завтрашнем дне.



Подводя итог, наглядно видно, что город застыл в ожидании перемен. Какими будут эти перемены - зависит от каждого из нас. Главное - перестать недооценивать свою роль в судьбе Даугавпилса и 3 июня придти и сделать свой выбор в пользу будущего нашего.