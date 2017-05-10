13 и 14 мая в Даугавпилсе пройдет открытый чемпионат Европы по гиревому спорту среди юниоров-любителей, профессионалов и ветеранов.

В соревнованиях примут участие спортсмены из 21 страны, в том числе из Латвии. Напомним, что на прошлогоднем чемпионате наша страна в группе профессионалов заняла 3-е место в общем зачете, а юниоры показали еще более высокий результат – 2-е место.

В этом году честь Латвии будут представлять братья Айнар и Янис Доканы (Ругайи), Андрей Макуха, Синтия и Санита Пастаре, Карине Гагаева (все – Рига, РТУ), Владислав Войтехович, Валерий Цветков (Екабпилс), Василий Гинько (Вентспилс), Марис Рубулис (Вецумниеки). Юниоры - Дмитрий Зиновьев (Вентспилс), Давис Ермацанс, Риналдс Пуриньш, Дарта Стивриня (Ругайи), Михаил Залюкс, Татьяна Шишкова, Виктория Евдокимова (Даугавпилсский край - Даугавпилсский строительный техникум). Ветераны: Юрий Копасов (Даугавпилсский край) и Альфред Кокин (Даугавпилс- Даугавпилсский Техникум).



Соревнования пройдут в Олимпийском Центре (ул. Стадиона, 1). Будет организована видеотрансляция чемпионата. Вход свободный. Приходите поддержать наших спортсменов!