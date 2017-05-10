С 29 мая по 4 июня в Латвии пройдёт Неделя здоровья. Участвовать в мероприятиях может любой житель страны, независимо от возраста, пола и уровня физической подготовки.

Мероприятия организуют местные самоуправления, спортивные клубы, школы, клубы по интересам, энтузиасты спорта и пр., которые обеспечат учёт участников и исполнение их активностей на протяжении всей недели.

Неделя здоровья пройдёт и в Даугавпилсе. За этот период времени будет возможность участвовать в утренней и полуденной зарядке с обществом «Уличные гимнасты» и zumba Fitness Светланы Лонской. Состоятся также открытие сезона скейтеров и забеги здоровья. Будет предоставлена возможность познакомиться с деятельностью школы карате и поддержать наших спортсменов на Международном чемпионате по карате “Daugavpils Fortress”, который пройдёт 4 июня (ул.Кандавас,17а).

В течение недели будут проходить много разных и интересных мероприятий, приглашаем к участию каждого из Вас.

Кроме того, на Неделю здоровья в Даугавпилсе можно заявить своё мероприятие. Его описание, имя, фамилию координатора, контактный телефон присылать на э-почту inese.kalinina@daugavpils.lv до 16:00 12 мая.