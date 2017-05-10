Согласно материалам предвыборной агитации вице-мэра Даугавпилса Петериса Дзалбе, в своей работе он руководствуется такими принципами, как честность и мораль. В то же время, политическая биография П.Дзалбе ставит эти заявления под вопрос.

В депутаты думы Петерис Дзалбе, кто помнит, попал в 2010 году "благодаря" трагическим событиям, связанным с убийством вице-мэра Григория Немцова. Освободилось место и следующим по списку в партии был кандидат в депутаты П.Дзалбе.



К выборам 2013 года он подошел уже более ответственно. Был ярым оппозиционером, громче других поносил думу, в которой же сам работал, не скупился на обещания. Говорил так убедительно, что стал единственным депутатом прошлой думы, который попал в думу следующую. В числе его обещаний бывшие соратники по партии отмечали следующие:

"...Он в городской Думе выступает за радикальное наведение порядка в работе ПЖКХ, где под его руководством был проведен аудит, который выявил ряд серьезных злоупотреблений и нарушений руководством предприятия. Знали, что он выступает против необоснованно завышенных тарифов на вывоз мусора, знали, что он, будучи руководителем службы внутреннего аудита городской Думы, выявил ряд серьезных нарушений в работе городских Тепловых сетей и требовал исправления этих нарушений.



Нам импонировала его принципиальность, его решительность и желание навести порядок с пресловутыми «блатными» договорами на Тепловых сетях. Он решительно выступал против порочной кадровой политики, которая проводилась тогдашним руководством городской Думы, против назначения «своих» людей на руководящие должности. Он выступал за честные и справедливые конкурсы при выборе кандидатов на существующие должностные вакансии на муниципальных предприятиях".

Куда же делись все эти красивые заявления после выборов? Получив пост вице-мэра, он, кажется, навеки потерял желание бунтовать и добиваться справедливости. При его непосредственном участии, как уже сообщали СМИ, жители города, после заключенного заново конкурса на вывоз мусора, переплатили оператору около 1 миллиона евро. П.Дзалбе больше не смущает работа Тепловых сетей. Что до кадровой политики и назначении "своих" - то здесь дума нынешнего созыва, кажется, стала абсолютным чемпионом по количеству людей, назначенных вопреки логике и без конкурсов. Е.Оленов в ПЖКХ, Ю.Зайцев в Теплосетях, да мало ли, сколько еще людей получили свою часть "благодарности" за поддержку нынешнего мэра.



Уместно вспомнить цитату из интервью Я.Лачплесиса после его назначения на пост мэра в 2013 году: "Мы будем требовать пересмотра договора с «Батерго», мы за честные конкурсы, за проекты, которые направлены на развитие города, а не на прибыль отдельных бизнесменов. Депутатам, которые не согласны с этим, довольно сложно будет объяснить свою позицию горожанам".



Интересно, как будут объяснять свою позицию депутаты Я.Лачплесис и П.Дзалбе?



П.Дзалбе участвовал в переговорах по поставках белорусских трамваев в Даугавпилс, реализовывал, и, говорят, весьма неудачно, многие проекты, связанные с привлечением европейских фондов в город. Отвечал (и отвечает) за экономическое развитие Даугавпилса. Итоги этого "развития" видны невооруженным взглядом.



А еще, за четыре года нахождения у власти, благосостояние Петериса Дзалбе увеличилось на 73 226 евро.