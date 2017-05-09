Сегодня в Даугавпилсе прошло празднование Дня Великой Победы. Несмотря на то, что в последнее время 9 мая становится все более политизированным, стоит отметить, что в этом году практически все политические силы отнеслись к Великому празднику с уважением.

Но, как говорится, в семье не без урода. Нашелся человек, который попытался устроить из святого праздника, пропитанного кровью и слезами фронтовиков, не просто шоу, а настоящий балаган.



Политический перебежчик, бывший евродепутат и шоумэн Александр Мирский самым циничным образом решил сыграть на чувствах даугавпилчан и попытался превратить один из самых искренних праздников в часть своей пиар-кампании.



Наплевав на память и уважение к тем, кто прошел путь страшной войны, спекулируя на чувствах их близких, Александр Мирский сделал главный акцент на раздачу горожанам желтых пакетов с агитационными материалами. Цинизм этого низкого поступка еще более усугубил тот факт, что для раздачи политпакетов с листовками были задействованы дети.



Журналисты не оставили этот вопиющий факт надругательства над святым праздником без внимания. Однако, на вопрос «Почему вопреки законам чести и порядочности кандидат в депутаты использует 9 мая в своих корыстных целях?» Александр Мирский повел себя по-хамски, перешел на откровенную нецензурную брань, начал оскорблять представителя прессы и распускать руки.



Стыдно и позорно, когда политики устраивают из таких святых праздников как 9 мая политическое шоу, совершенно не связанное с истинной сутью этого Великого Дня Победы.