В четвёртый раз Даугавпилс вначале мая принимал соревнования по велокроссу, которые активно набирают популярность. В этом сезоне гонка в Стропах вышла в велосемью «Кубок LiVelo - 2017» - это серия из семи этапов и Даугавпилс открыл сезон этого марафона, который собрал 171 атлета во взрослом зачёте и 82 участника в детских заездах.

Традиционно для любителей покататься по пересечённой местности предлагается три варианта дистанции – 1, 2 или 3 круга. В этом году проходила по другому маршруту, но неизменно оставалось одно – времени продышаться не было. Один круг – 6 км с постоянными подъёмами и спусками. Сосновый воздух стропской трассы, несомненно, бодрил, но крутить педали приходилось из последних сил, иначе на песчаных участках особенно при подъеме приходилось слезать и тянуть свой транспорт уже на ручной тяге.

В большинстве возрастных групп солировали гости. В элитгруппе среди мужчин на первом же круге в отрыв ушёл Лаурис Пурниньш (Плявиняс), который практически открутил всю дистанцию в одиночестве и финишировал с заделом в 3 минуты. Следом финишировал Раймонд Брицс (Плявиняс) – победитель прошлогодней гонки, а тройку замкнул Юрис Скребелс (Рига). Лучшим из даугавпилчан в общем зачёте был Александр Зиль. Он также замкнул тройку в группе М40. В женском зачёте первой финишную черут пересекла Вия Фрид, она же стала первой в группе S19. Зане Зепа (S19) из Прейли третья, а в S30 тройку замкнула Линда Геваль (Резекне).

В ветеранских зачётах до 50 лет первенствовали Айвар Узолс (Даугавпилс) и Анита Пурвинская (Илуксте). Инна Соколова (Екабпилс) вторая, а Рита Латковская (Варакляни) третья. В группе до 40 лет первой была Любовь Павлюкова (Даугавпилс).

В юношеских разделах у парней до 12 лет образовалась следующая тройка: 1 - Артём Леонидов, 2 – Владислав Гаркуль (оба Даугавпилс), 3 – Каспар Шустов (Прейли). У девчонок вторую и третью позиции соответственно разделили даугавпилчанки Солвита Малина и Инета Яновская.

В группе М15 подиум абсолютно даугавпилсский: 1 – Сандис Корниенко, 2 – Имант Малина, 3 – Никита Кондрашов. В группе S16 второй была Инесе Голубева (Даугавпилс), в зачёта М16 первенствовал Глеб Шакель (Даугавпилс).

Второй год подряд общество «Велоклуб Ливаны» в сотрудничестве с другими не государственными организациями, самоуправлениями и велоэнтузиастами организует велосериал по гонкам на горных велосипедах по Латгалии и Селии.



Кубок «LiVelo - 2017»:

«Ливанский МТВ марафон - 2017» - 22.07.2017

«Куку велокросс - 2017» - 29.07.2017 (Кукская волость)

«Жемчужина Сели - 2017» - 19.08.2017 (Гарсене)

«Екабпилсский МТВ марафон» - 2.09.2017

«МТВ марафон Даугавпилсского края - 2017» - 16.09.2017 (Свенте)

«Кукский МТВ марафон - 2017» - 1.10.2017 (Кукская волость)