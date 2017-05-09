Вчера ушел в мир иной председатель Даугавпилсского общества ветеранов ВОВ Иван Николаевич Терехов. До Дня Победы он не дожил всего один день. Ему было 96 лет, но Иван Николаевич, по словам тех, кто знал его многие годы, всегда казался несгибаемым. Глава Даугавпилсского общества борцов антигитлеровской коалиции (ДОБАК) всегда принимал участие в праздновании 9 мая в нашем городе, возглавляя марш ветеранов.

Иван Терехов девять лет исполняя свой долг в частях Краснознаменного Балтийского Флота, пройдя блокаду Ленинграда разведчиком-снайпером, проработав долгие годы в партийных органах и органах МВД, девять лет исполняя свой долг в частях Краснознаменного Балтийского Флота, пройдя блокаду Ленинграда разведчиком-снайпером, проработав долгие годы в партийных органах и органах МВД, до последних дней занимал активную жизненную позицию. Рождение Ивана Николаевича пришлось на лихолетье первой послереволюционной пятилетки в селе Березки под Могилевом. В скором времени семья отправилась на заработки в Донбасс. Шахтерская семья не понаслышке знала страшное слово «голод». Еще в малолетстве Иван Николаевич потерял родителей. Затем — годы беспризорничества и учеба в торгово-товароведческом техникуме.

В 1940 году молодого Ивана Терехова призвали на службу, определили на Балтийский флот. Грянула война, заставшая молодого краснофлотца на острове Пуккио. С первых ее дней, дивизион торпедных катеров Ивана Николаевича вступил в кровопролитные бои. В 1944 году молодого матроса определяют в военно-морские части СМЕРШа снайпером: на его счету 20 убитых гитлеровцев. После войны Иван Николаевич закончил курсы партподготовки, Рижский филиал Высшей партийной школы. Затем работал заведующим отдела пропаганды и агитации Лиепайского горкома КП Латвии. Молодой Иван Николаевич оказался не согласен с линией, проводимой отдельными руководителями: над Тереховым сгустились тучи. Иван Николаевич принял решение переехать в Даугавпилс. Здесь он занимал различные административно-хозяйственные должности — в том числе начальника ОРС (Отдел рабочего снабжения) Даугавпилсского отделения Латвийской железной дороги.

В 1965 году Иван Николаевич ушел на работу в органы МВД, стал заместителем начальника милиции города по политической части. В частности, он участвовал в раскрытии громкого убийства майора милиции Генриха Беломестных. Терехову присвоили звание подполковника — а через десять лет он вышел пенсию. Впрочем, вплоть до 1992 года он проработал преподавателем в одном из городских ПТУ, читал лекции по юриспруденции и истории. В конце 90-х годов Иван Николаевич пришел в Даугавпилсское отделение Латвийской ассоциации борцов антигитлеровской коалиции. Последние девять лет Терехов занимал пост председателя ДОБАК, став безусловным лидером этой организации.