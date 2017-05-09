Сегодня 9 мая. В официальном календаре нашей страны - обычный рабочий вторник. А вот в реальной жизни многих тысяч даугавпилчан - большой праздник, соединяющий в себе и радость, и гордость, и слезы, и трогательные моменты, и болезненные воспоминания. Это День Победы. Победы над "коричневой чумой" 20-го века. Победы мира над страшной войной, благополучия - над голодом и разрухой.

Ни один праздник не вызывает у наших людей столько эмоций, сколько этот день. Деды и прадеды многих из нас воевали на фронте. Почти в каждой семье бережно хранятся воспоминания и рассказы ветеранов войны о том страшном времени. Мы с замиранием сердца слушали их когда-то сами, а теперь рассказываем детям. Не просто так, а для того, чтобы запомнили навсегда - война - это не только героизм солдат и мощное оружие, это в первую очередь - нечеловеческая жестокость и смерти невинных людей. И каждый, от кого хоть в какой-то мере зависит, в каком состоянии будет его страна: мира или войны, должен чувствовать ответственность и осознавать последствия своих действий.

Сегодня мы вспоминаем подвиг наших дедов и прадедов, ветеранов, живущих с нами рядом, и тех, кто давно ушел в лучший мир. Это в первую очередь их победа, стоившая им очень дорого. Многие заплатили за нее собственной жизнью, другие - здоровьем и жизнью самых близких и родных людей. Те, кто прошел через ад войны, смерти и голод, не любят об этом вспоминать даже спустя многие десятилетия. Но наш долг - помнить и не дать забыть нашим детям и внукам. С Днем Победы!