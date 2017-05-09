Счастливых людей в Латвии 74%. Таковы результаты опроса, проведенного SKDS, сообщила передача LNT Ziņas. Этот показатель в нашей стране измеряют уже 17-ый год.

Абсолютно счастливыми себя чувствуют, согласно опросу, 25,2% латвийцев (в прошлом году таковых был 31%). Большинство ответило "скорее да" на вопрос об ощущении счастья. В свою очередь несчастных латвийцев набралось 19,5%.



Латыши в Латвии чувствуют себя счастливее, чем русские, а женщины счастливее мужчин. Самыми удовлетворенными жизнью оказались жители в возрасте от 18 до 24 лет (87%), и от 25 до 34 лет (82%).



Исследователи также указали на тенденцию уменьшения ощущения счастья с увеличением возраста, т.е. чем старше люди, тем менее они счастливы.



Как показал опрос, уровень счастья зависит и от доходов. Большинство из тех, кто считает себя счастливым, имеют ежемесячный доход свыше 470 евро.



Что касается территориального распределения счастливого населения, то самыми довольными жизнью являются рижане (79% жителей столицы признались, что счастливы). На втором месте неожиданно оказалась Латгалия. У нас 75% жителей чувствуют себя счастливыми, несмотря на сложную экономическую ситуацию. А вот самые несчастные люди живут, согласно опросу, в Курземе.