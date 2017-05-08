Для общественного обсуждения переданы материалы о планируемом строительстве бесконтактной автомойки самообслуживания на ул. Авеню, 29а в Даугавпилсе.

Строительство планирует SIA "PIK", проектировщик - SIA „LK projektu grupa".



Информационные материалы о проекте доступны до 30 мая в гордуме (ул. Кр. Валдемара, 1) и в Департаменте городского планирования и строительства (Ул. Райня, 28). В электронном виде отзывы можно прислать на почту ppdep@daugavpils.lv (используя эл. подпись).



Презентация проекта состоится 9 мая в 16.30 в конференц-зале городской думы.