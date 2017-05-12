На 16 мая на 15.30 запланирована встреча с министром экономики Арвилом Ашераденом. Пройдет она в Белом зале Центра латышской культуры на 3-м этаже (вход со стороны ул. Гимназияс).



До 16.00 12 мая организаторы встречи просят участников зарегистрироваться. Подать заявку на участие можно, прислав свои имя, фамилию, представляемое предприятие и контактную информацию в Департамент развития думы на электронную почту vladimirs.nadezdins@daugavpils.lv. Телефоны для справок: 65476801, 29131876, 29445490.





Регистрация обязательна.



Вопросы, которые участники планируют задать министру, просят прислать заранее в электронном виде.