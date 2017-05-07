В воскресенье, 7 мая, в парке отдыха Stalkers в Науенской волости, прошел красивый праздник, приуроченный ко Дню матери.

В течение дня на берегу реки Даугава для гостей парка была организована праздничная программа и выездная торговля.



Для посетителей парка дала концерт известная латвийская группа LATVIAN BLUES BAND. Провести воскресный день на природе приехали не только даугавпилчане и жители Латгалии, но также и иностранные гости.



День в парке Stalkers был наполнен беззаботностью и позитивом. Пока дети с радостью резвились на детской площадке и разукрашивали лица у фейс-арт мастеров, родители находили для себя занятия по душе: команды собирались для игры в футбол и волейбол, люди с азартом играли в новус и настольный теннис, танцевали, слушали музыку и живо общались друг с другом вне городской суеты. Где, как не в парке Stalkers, отдыхать от будничной спешки? - ведь атмосфера гармонии и спокойствия в этом месте витает в воздухе.



Несмотря на то, что во второй половине дня небо постепеноо стало затягивать облаками, это нисколько не повлияло на настроение отдыхающих, улыбки которых не сходили с лиц.



Хорошее настроение, уют и гостеприимство на фоне созданной человеческими руками красоты, еще надолго запомнятся каждому, кто посетил праздник в парке Stalkers 7 мая.



А красочные фотографии еще долго будут напоминать гостям парка о прекрасно проведенном времени.



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