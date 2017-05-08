Совсем скоро в Латвии пройдут выборы в самоуправления. В Даугавпилсе горожане выберут 15 депутатов думы, которые и будут определять судьбу города в ближайшие 4 года.

Ввиду того, что до выборов остается все меньше времени, мы задали горожанам вопрос: "Определились ли Вы, за кого пойдете голосовать на выборах в самоуправление?". Оказалось, что большинство (55%) читателей нашего портала уже давно определились, за кого отдадут свой голос. Еще 28% пока еще рассматривают программы партий, выбирая более близкую себе, 4% - затрудняются с выбором, т.к. все кандидаты им кажутся одинаковыми. 2% респондентов признались, что не знают за кого им голосовать, поэтому сделают это наугад в день выборов. В свою очередь 28% не собирается идти на выборы в самоуправление, считая, что достойных кандидатов среди партий, подавших списки, нет.



Напомним, что выборы в самоуправления 2017 состоятся 3 июня.