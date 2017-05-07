Если в составе СССР численность жителей трех республик увеличивалась, то на протяжении всего постсоветского периода численность населения Прибалтийских государств устойчиво убывает, говорится в пресс-релизе Ассоциации прибалтийских исследований, который посвящен презентации доклада «Демографическое развитие стран Балтии».

Хуже того — по темпам депопуляции за последнюю четверть века Прибалтийские государства опережают все страны мира, продолжает снижаться плотность населения, происходит «опустынивание» большей части территории.



К таким результатам пришли авторы доклада «Демографическое развитие стран Балтии», презентацию которого 25 апреля в пресс-центре ТАСС (г. Санкт-Петербург) провела Ассоциация прибалтийских исследований.



Для подтверждения своего тезиса авторы предприняли тщательный статистический анализ: информационной базой исследования стали данные статистических ведомств государств Балтии, данные Европейского бюро статистики (Eurostat), Департамента по народонаселению ООН и ряда других международных организаций, собирающих информацию о населении в странах мира.



Сложившиеся к настоящему моменту тенденции — растущая урбанизация, малый объем внутреннего рынка, отсутствие работы, массовая эмиграция населения, снижение потребительской активности и численности потребителей в целом, дефицит трудовых ресурсов, старение населения — способствуют воспроизводству все более ухудшающейся демографической и экономической ситуации.



И вхождение в состав Евросоюза не решило, а скорее, усугубило эти проблемы. В результате сегодня Прибалтика представляет собой регион с 6 млн. «не очень состоятельных и немолодых граждан», с негативным прогнозом демографической динамики, что явно не увеличивает ее инвестиционную привлекательность.



Есть ли возможность переломить эту негативную тенденцию? Как известно, демографические процессы очень инерционны и их изменения происходят постепенно, в течение нескольких поколений. Однако миграция лучше поддается внешнему регулированию и поэтому именно регулирование потоков внешней миграции остается сейчас для Прибалтийских стран единственной возможностью переломить негативный демографический тренд.



Этот вариант, впрочем, можно реализовать только в случае общего улучшения социально-экономической ситуации в Прибалтике, чтобы «территории прибытия» стали для потенциальных мигрантов более привлекательными, чем «территории выбытия».

Даже полного прекращения оттока населения, как показывают авторы, будет недостаточно для стабилизации или роста численности населения в условиях продолжающейся естественной убыли. Ситуацию может спасти только переход к активной иммиграционной политике.



Для этого, однако, правительствам Прибалтийских государств придется пересмотреть весь свой внутриполитический курс последних лет, который был направлен на построение этнически однородных сообществ, и далеко не факт, что прибалтийские политические элиты готовы это сделать. Впрочем, альтернатива еще менее радостна — медленное или быстрое «демографическое угасание», вероятность которого авторы оценили значительно более высоко.



Полный текст доклада, подготовленного Д.В. Житиным и А.А. Ивановой, содержит более 100 страниц и посвящен результатам изучения демографических процессов в странах Балтии, включая анализ трансформации половозрастной и этносоциальной структур населения Эстонии, Литвы и Латвии.



Презентацию провели один из авторов доклада — кандидат географических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Викторович Житин, и Президент Ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Маратович Межевич.