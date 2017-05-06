В первый день Латгальского конгресса столетия руководители государства в своих выступлениях подчеркнули важную роль состоявшегося 100 лет назад Латгальского конгресса для провозглашения независимости Латвии.

Президент Раймонд Вейонис подчеркнул, что празднование столетия Латвии начинается в Латгале.



«Сто лет назад здесь было решено, что мы все единый народ, и будущее у нас может быть только общим. Латгальские латыши объединились с видземскими и земгальскими в единый народ с общей судьбой. Только как единый народ мы могли требовать своего государства. Вместе мы стали силой, которая его завоевала», - сказал Вейонис.



По его словам, Латгальский конгресс дал народу веру в себя и силы для будущего.



Председатель Сейма Инара Мурниеце заявила, что Латгальский конгресс заложил основы той Латвии, которую мы знаем до сих пор. «В истории Латвии еще много страниц, которые мы можем узнать шире, и подготовка к столетию Латвии обогащает нас знаниями, в том числе акцентирует роль Латгале в становлении нашего государства», - сказала она.



Премьер-министр Марис Кучинскис напомнил, что история Латгале - это отдельная и очень особенная страница истории Латвии.



«С одной стороны, здесь живут люди, которые горды своим краем, поддерживают свою культуру и язык, стараются сохранить уникальность. С другой стороны, Латгале называют краем, который развивается медленнее, чем Видземе или Курземе, краем, где острее социальные проблемы», - сказал он. Поэтому важен вопрос о развитии Латгальского региона. Нужно больше инициативы, смелости и решительности, чтобы эта земля не была «долиной бед», сказал премьер.

