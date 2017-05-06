Для ЛЖД произошло два важных события. Банки согласились выдать железнодорожникам заем в сумме 26 млн. евро для приведения в порядок инфраструктуры, а в Центральную комиссию по финансам и договорам подан проект первого этапа электрификации транзитного коридора.

Латвийская железная дорога (ЛЖД) планирует 26 млн. евро от банков вложить в восстановление и модернизацию инфраструктуры, пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ».



На эти деньги будет произведен капитальный ремонт путей, заменены стрелочные переводы, проложены оптические кабели, капитально отремонтированы технологические здания.



Так, уже в нынешнем году начнут капитально ремонтировать станционные здания. В их числе, например, здание вокзала в Гулбене — приведут в порядок фасад. Предстоит также капитальный ремонт крыши вокзала в Лиепае, на остановке Парогре планируется устроить приспособления для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.



Как сообщается, кредит взят на 7 лет.



Цели реальны?



Одновременно с этим в Центральную комиссию по финансам и договорам подан проект первого этапа электрификации транзитного коридора, на который получено положительное заключение от службы технической поддержки JASPERS.



"Указанные цели реальны, хорошо отражены в предпроектном исследовании и самой заявке, согласуются с нормативами ЕС, соответствуют требованиям национального законодательства и стратегии развития", — говорится в заключении специалистов.



По проекту электрификации предусматривается перевести на электрическую тягу напряжением 2х25 кВ переменного тока участки пути Даугавпилс — Рига-Шкиротава и Резекне — Крустпилс.



Евроcоюз собирается на данный проект выделить 347 млн. евро, а сама железная дорога должна будет привлечь 172 млн. евро.



Скептики при этом отмечают, что скоро и возить-то будет нечего (хотя в прошлом году по латвийским рельсам было перевезено 47,8 млн. тонн грузов) и что дешевле отремонтировать нынешние тепловозы, нежели покупать дорогие электровозы.



Своя правда в этих словах есть. Не далее как пару дней назад корреспондент «СЕГОДНЯ» обратил внимание, что товарный состав через Ригу тянул локомотив Ворошиловградского им. Октябрьской революции локомотивостроительного завода 1974 года выпуска. И в свои 43 года он еще весьма неплохо смотрелся… Но насколько комфортно им управлять, у машиниста через окошко выяснить не удалось.