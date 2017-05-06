Согласно годовому отчету, поданному Даугавпилсскими локомотиво-ремонтным заводом, убытки предприятия в прошлом году достигли 4,042 млн. евро (почти в восемь раз больше, чем годом ранее). Оборот предприятия в прошлом году, по сравнению с 2015-м годом, сократился на 32% - до 18,675 млн. евро.

Ревидент предприятия - SIA Baker Tilly Baltics обращает внимание, что в конце 2016 года балансовая стоимость основных средств составляла 10,9 млн. евро, в том числе - недвижимое имущество на 4,8 миллиона, и еще 6 миллионов евро - производственное оборудование.



Согласно заключению аудитора, сокращение заказов предприятия и доходов в 2015 и 2016 годах вызвано, главным образом, экономическими санкциями в отношении России и встречными российскими санкциями.



В финансовом отчете сказано, что в 2016 году реализация от основной деятельности (ремонт и продажа запасных частей) предприятия составила 10,8 миллиона евро, что, по сравнению с 2015-м годом меньше на 36%. Кроме того, предприятие в прошлом году оказывало услуги дочерним предприятиям и другим компаниям, что дало доход в размере 7,9 миллиона евро (годом ранее - 10,6 миллиона евро).

Предприятие понесло дополнительные убытки в прошлом году, поскольку были созданы накопления по дебиторской задолженности в размере 4,1 миллиона евро, кроме того, компания не была обеспечена необходимм количеством объектов ремонта. В прошлом году предприятие завершило модернизацию дизельных поездов DR1, однако AS "Pasažieru vilciens" применило штрафные санкции в размере 10% и удержало эту сумму из платежей DMU vilcieni. Это вынудило Локомотиво-ремонтных завод создать дополнительные накопления.



В прошлом году компания оптимизировала расходы, сокращала количество работников, а также отказалась от не доходных видов деятельности. В прошлом году крупнейшими кредиторами Даугавпилсского локомотиво-ремонтного завода были предприятия, входящие в группу акционера Skinest Rail - 8,2 миллиона евро, а также Swedbank - 2,6 миллиона евро. "Продолжение деятельности предприятия зависит от финансовых результатов в последующие годы, продления возврата банковских кредитов и поддержки со стороны акционеров", - сказано в сообщении руководства.



Вряд ли можно считать, что нынешний год станет для "Локомотива" намного более успешным. И если санкции - вопрос внешнеполитический, то в осложнении работы предприятия в неменьшей степени виновны и местные власти. Даугавпилсская дума вполне могла поддержать одно из крупнейших предприятий города, позволив ему заняться поставкой трамваев для города, однако это не было сделано ни в первый, ни во второй раз. Более того, специально или нечаянно - но "Локомотив" не вошел в число предприятий, которые будут работать в Специальной экономической зоне Латгалии. Мэр Даугавпилса, который на словах обещает сделать все для увеличения числа рабочих мест в городе, на деле, похоже, поступает наоборот.Хочется верить, что "Локомотив" не станет вторым Химволокном.