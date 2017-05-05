Что-то накануне нынешних выборов ничего не слышно про Даугавпилсскую ГЭС. Или внимание властей города целиком переключилось на развитие аэропорта? А ведь еще перед прошлыми выборами под идею строительства ГЭС в Даугавпилсе нынешнему мэру удалось собрать немалое количество голосов доверчивых избирателей.

За строительство Даугавпилсской ГЭС накануне выборов 2013 года активно ратовали мэр Даугавпилса Янис Лачплесис и депутат Юрий Зайцев. А годом ранее, в 2012 году, тему возобновления строительства Даугавпилсской ГЭС с депутатами Латгалии (среди которых был и нынешний мэр нашего города) обсуждал президент Латвии Андрис Берзиньш. Причем, именно Я.Лачплесис был одним из инициаторов обсуждения вопроса.



Во время встречи с латгальскими депутатами президент был предельно осторожен и предложил, что сначала необходимо изучить вопрос и рассчитать экономическую эффективность строительства ГЭС, а потом уже говорить о реализации проекта. Однако, Я.Лачплесис в интервью СМИ заявил, что "уже создана инициативная группа, которая разработала бизнес-проект строительства Даугавпилсской ГЭС", где учтены все «за» и «против» новой гидроэлектростанции; что зарубежные инвесторы готовы поддержать проект и т.д.



После встречи с президентом Я. Лачплесис откровенно признавался журналистам: «Я неплохо знаю проект Даугавпилсской ГЭС, ведь в то время, когда его начали осуществлять, я работал в Общестроительном тресте. И все эти годы повторял, что гидроэлектростанция нужна Латвии. А сегодня, пожалуй, еще нужнее... ГЭС - это латвийский объект, это дешевая возобновляемая энергия, что полностью соответствует директивам Евросоюза. Значит, этот проект можно включить в план развития региона и получить на его реализацию средства европейских фондов. Примерная стоимость строительства - 200 миллионов латов".



Даже удивительно, что четыре года назад нашлись люди, которые поверили обещаниям построить ГЭС в Даугавпилсе. Это была явная попытка выдать желаемое за действительное. Впрочем, вместе с будущим аэропортом, теоретический проект выглядел привлекательно.



Накануне этих выборов по поводу ГЭС в думе царит полная тишина. То ли не хочется вспоминать о предвыборных обещаниях, то ли - есть страх того, что могут вспомнить проект аэропорта, который "съел" из городского бюджета немалое количество средств. Интересно, что аэропорт "вернулся" в число популярных предвыборных обещаний. А ГЭС - нет. Сказка для взрослых стала больше не нужной.