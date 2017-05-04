4 мая в эфире радиостанции Alise Plus прошла очередная программа "Игры престолов". Ведущие в студии - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.

В программе обсуждались следующие темы:



1. Хронология скандалов думы Даугавпилса и итоги работы власти за прошедшие 4 года.

2. Теория вероятности Петериса Дзалбе. Вице-мэр нашел крайнего в деле о мусоре. Clean R ни при чем.

3.Вопрос без ответа. Горожане интересуются результатами работы Юрия Зайцева.

4. Вне зоны доступа. Янис Лачплесис "бегает" от ведущих латвийских СМИ в боязни неудобных вопросов.

5.Разоблачение газеты Diena. Граф Мирский-Мюнхгаузен. Мифы и реальность.

6. Дешевый пиар. Факты и предположения в деле поджога машины владелицы Даутком.







Программа доступна в записи эфира.