20 апреля финансовый комитет думы принял решение о выплате пострадавшим от несчастного случая в детском саду №5 города Даугавпилса двум женщинам, которые потеряли в результате ЧП правые руки. О "благородном" поступке руководства города (спустя 10 лет!) "Наша" писала совсем недавно. К нам в редакцию пришло письмо от самих пострадавших в этом трагическом случае женщин. Истинным отношением местной власти и позицией, которую она заняла в данном случае, они искренне возмущены.

«В некоторых местных интернет ресурсах (http://www.gorod.lv/novosti/280880-duma-viplatit-kompensaciju-spustja-desjat-let http://nasha.lv/V-DAUGAVPILSE/3/16600/ChP-v-detskom-sadu-Spustya-10-let-duma-vyplatit-postradavshim-kompensaciyu) города Даугавпилс появилась информация о том, что 20 апреля 2017 года финансовый комитет Даугавпилсской думы выделил деньги для выполнения решения Латгальского окружного суда, по которому с Даугавпилсской думы взыскана сумма в размере почти 70000 евро в пользу меня и моей мамы.



Я не буду рассказывать, что мы пережили и переживаем сейчас. Жизнь инвалида нельзя назвать легкой вообще, а тем более у нас в Латвии. Никому не пожелаю пережить то, что мы пережили. Но некоторые комментарии, размещенные на тех же интернет ресурсах заставили меня поделиться своими мыслями.



Все произошло в 2007 году. В том же году было возбужденно уголовное дело. В 2013 году вступило в силу решение Даугавпилсского суда в этом уголовном деле, где черным по белому написано, что причины с нами произошедшего несчастного случая - это плохая организация безопасности труда, эксплуатация опасного оборудования без защиты. В этом виновно управление образования Даугавпилсской думы.



Теперь о самом главном или цинизме и бессовестности нашей городской власти. Я уже не говорю о том, что за все 10 лет никто из работников Даугавпилсской думы или управления образования не поинтересовался о том живы ли мы вообще. У меня нет зла на людей. Но как же мог мэр в своих объяснениях суду на наш гражданский иск, уже имея решение суда в уголовном деле, говорить о том, что мы сами виноваты в случившемся, мы потеряли бдительность, мы не просили думу перевести нас на другую работу (в нашем положении с одной левой рукой?), мы не пришли к мэру просить о какой-то работе для нас. И никакого раскаяния, и даже намека на сострадание! Да в конце концов, ни за какие деньги не купишь ампутированную руку, но хоть каплю сострадания мы заслуживаем, мы ведь живые люди!

Позиция Даугавпилсской думы во главе с господином Лачплесисом выглядела примерно так: сами виноваты, мы никому и ничего не должны, сидите на инвалидности и сидите дальше!

Где-то я читала, что о власти можно судить по ее отношению к детям, старикам и инвалидам.

Мы с мамой, к своему несчастью увидели настоящее лицо местной власти и нашего мэра. Я и мама, мы маленькие люди в небольшом городе, мы остались один на один со своей бедой, от местной власти не увидели ни сострадания, ни понимания, ни доброты. Теперь Даугавпилсская дума выполнила решение суда, потому что вынуждена это сделать.

В преддверие выборов в думу, хочу сказать Вам, дорогие горожане, что мы выбираем людей, которые обязаны нам помочь, порой достаточно доброго слова и немного внимания, совета. Я не знаю, будет ли лучше Даугавпилсу, его жителям после правления Лачплесиса? Знаю точно, терять нам нечего.

И мир не без добрых людей, я верила и верю в это!

Огромное спасибо присяжным адвокатам Валентине Кепенте и Валерию Кепенту, которые защищали нас в суде и отстаивали наши интересы. Благодаря этим людям, порядочным, толковым и смелым адвокатам, нам удалось добиться справедливости. И спасибо огромное всем людям, которые были, есть и будут с нами, за их любовь, заботу и понимание. Хороших людей намного больше!

С уважением, Валентина Сарбантовича».