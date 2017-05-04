Сегодня, 4 мая, в Латвии отмечается государственный праздник, в этот день в 1990 году, Верховный Совет Латвийской ССР большинством в 136 голосов из 201 принял Декларацию о восстановлении Латвийской республики. Теперь в этот день в Латвии празднуют День провозглашения Декларации независимости Латвии.



В связи с праздником на площади Виенибас в Даугавпилсе состоится торжественное мероприятие “Tu un es – uz šīs mazās pasaules” ("Ты и я в этом маленьком мире"). Начало праздника в 12.00. Ожидается, что в концерте примут участие школьные творческие коллективы.