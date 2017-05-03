Русское вещание LTV7 едет в гости к своим зрителям. В рамках празднования столетия Латгальского съезда, объединившего земли Латвии в одну страну, Русское вещание проведет трехчасовой телемарафон из Даугавпилса.

Даугавпилс считается самым мультинациональным городом Латвии. Поэтому именно там было решено провести Народный форум. Это мероприятие будет посвящено столетию Латгальского съезда, им же откроются торжества по случаю столетнего юбилея Латвийской республики.



Почему так много народностей считают этот край своим домом? Почему черепаха — символ второго крупнейшего города Латвии? Чем богат латгальский стол? В прямом эфире на эти вопросы ответят ведущие — Анастасия Ружанская, Андрей Дмитриев, Владимир Иванов — и их гости.



В импровизированную студию Русского вещания на площади перед «Домом единства» придут известные спортсмены, деятели культуры. Посетит форум и президент Латвии Раймонд Вейонис.



Русское вещание LTV7 6 мая в 11.00.