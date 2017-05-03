29 апреля в Даугавпилсском крае впервые прошло банное ралли. 19 команд любителей бань приняли участие в соревнованиях, оценив различные сауны, баньки по-черному, влажные бани в крае. Победителей выбирали из 14 бань.

Как отмечают организаторы - агентство “TAKA”, участие в банном ралли приняли команды из Риги, Даугавпилса, Ливаны, Екабпилса, Лудзы, Апе, Юрмалы и Виеситского края. Из всех команд только две не успели посетить все предусмотренные бани, но к финишу пришли все.

В номинации "Лучшая баня в Даугавпилсском крае 2017" победу одержала баня в доме “Meža skuķi” в Вабольской волости (хозяйки - Айя Двинска и Бронислава Скуке). Гостевой дом “Vintāža” занял 2 место, “Ezermala” - 3 место, “Pie vecā kalēja” - 4 место, гостиница “Garden" - 5 место.



Призовые места среди команд заняли: “Сябры” из Даугавпилса - 1 место, “Pirtsmīļi” из Ливанского края - 2 место, “Rakiemzo LV” из Ликсны - 3 место.