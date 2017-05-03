2 мая около 6.00 в поле зрения муниципальной полиции попала компания молодых людей, распивающая в сквере в центре города алкогольные напитки. Сотрудники полиции, получившие информацию об этом с камер видео наблюдения, передали ее ближайшей патрульной группе.

На молодых людей были составлены протоколы об употреблении алкоголя в общественном месте, о справлении естественной нужды в непредусмотренном для этого месте, а также протоколы за курение. Одного из кампании доставили в палату детоксикации ДРБ.



Продолжая наблюдать за ситуацией в городе, сотрудники полицейского поста видео наблюдения заметили, как эта же компания молодежи уселась в машину, а за руль сел молодой человек, на которого до этого был составлен протокол о распитии алкоголя в общественном месте. Когда они начали движение, информация об этом была тут же передана патрулю. Водитель в итоге был задержан.